Операторы БПЛА показали, как отправляют к противнику дрон с привязанным ВОГом

Операторы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) группировки войск «Восток» показали, как выполняют боевые задачи на Южно-Донецком направлении. В подразделениях группировки функционируют лаборатории по ремонту и изготовлению боевых дронов, работа которых тоже попала на видео.

На опубликованных кадрах операторы боевых БПЛА привязывают к дрону выстрел осколочный гранатометный (ВОГ). Беспилотник с прицепом отправляют к позициям противника в поисках цели.

В ответ на действия российских военнослужащих неприятель объявляет охоту на расчет беспилотника - это желанная цель для ВСУ, потому что «птичка» появляется внезапно и приносит серьезные потери. Со своей стороны, бойцы группировки войск «Восток» ведут такую же охоту на вражеские беспилотники, добывают трофеи.

«С собой берем переносные комплекты РЭБ или противодронове ружье. Сразу включаем. Беспилотник противника теряет связь, зависает, и мы открываем по нему огонь. Главное, чтобы он завис на одном месте. Если он на небольшой высоте, в пределах ста метров, то попасть можно легко. Попадали. Уже были такие случаи, напарник сбивал зависший дрон спокойно с трех патронов», - сказал старший разведчик с позывным «Штиль».

У инженера с позывным «Длинный» недалеко от позиций оборудован настоящий полевой сервисный центр. Здесь каждый день занимаются прошивкой, ремонтом, изготовлением комплектующих. Самого техника называют не иначе как Кулибиным или Левшой. Он заработал репутацию одного из главных мастеров Южно-Донецкого направления. «Длинный» ставит на крыло любой сбитый беспилотник: от заводского до кустарного производства.

Он показал свою работу на камеру и рассказал, что еще со школы занимался ремонтом телефонов и техники. Теперь ремонтирует дроны.

Самые сложные случаи для «Длинного» - повреждения камер. Проблема в том, что нужно заказывать комплектующие и ждать. Самое простое в работе - изготовление пластиковых деталей: их можно распечатать здесь же. В арсенале целый набор 3D-принтеров.

«У нас есть 3D-принтеры. Печатаются хвостовики для сброса снарядов, сами механизмы сброса», - поделился он.

Полевой сервисный центр позволяет переделать дрон неприятеля или вернуть в работу свой в сжатые сроки. И такая оперативность дает преимущество в воздухе. С момента попадания беспилотника к мастерам 5-й общевойсковой армии группировки войск «Восток» до возвращения в зону активных боевых действий требуется, в среднем, около четырех часов.

Ранее МО РФ опубликовало кадры ремонта российской бронетехники на Херсонском направлении. Механики в кратчайшие сроки возвращают в строй боевые машины, выполняя ремонты любой сложности.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.