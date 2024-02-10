Мощные взрывы прозвучали в Одесской, Николаевской и Харьковской областях

В Одессе прогремели мощные взрывы вечером в пятницу 9 февраля, в городе прозвучала воздушная тревога. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика страны».

О взрывах в регионе сообщалось несколько раз. Возможно, в городе также работает система ПВО, передает «360».

Уточняется, что взрывы звучат не только в Одесской, но также и в Николаевской и Харьковской областях, где о них сообщалось неоднократно. Отдельно отмечают взрывы в городах Очаково и Харьков.

Ранее о работе ПВО в Одессе сообщалось в конце января.