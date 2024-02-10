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Мощные взрывы прозвучали в Одесской, Николаевской и Харьковской областях

По данным местных СМИ, в Одессе работает ПВО.
Елизавета Кондрикова 2024-02-10 00:46:01
© Фото: via www.imago-images.de Globallookpress

В Одессе прогремели мощные взрывы вечером в пятницу 9 февраля, в городе прозвучала воздушная тревога. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика страны».

О взрывах в регионе сообщалось несколько раз. Возможно, в городе также работает система ПВО, передает «360»

Уточняется, что взрывы звучат не только в Одесской, но также и в Николаевской и Харьковской областях, где о них сообщалось неоднократно. Отдельно отмечают взрывы в городах Очаково и Харьков.

Ранее о работе ПВО в Одессе сообщалось в конце января.

#пво #Украина #Харьковская область #взрывы #Одесская область #Николаевская область
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