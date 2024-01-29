Yomiuri: Китай разместил четыре военных корабля вокруг Тайваня

Четыре военных корабля Китая на постоянной основе расположены вокруг Тайваня после визита американского представителя в 2022 году. Об этом сообщила японская газета Yomiuri со ссылкой на источники в правительстве Японии.

Утверждается, что корабли окружают остров с севера, юга и востока, западное же побережье, направленное в сторону Китая, остается открытым. При этом один из кораблей расположен к западу от островов Сенкаку, которые Япония считает своей территорией.

«В августе 2022 года Китай решительно возражал против визита тогдашнего спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань и провел крупномасштабные военные учения вокруг острова. Примерно с этого времени вокруг него стали постоянно дислоцироваться четыре фрегата. Судя по всему, цель состоит в том, чтобы не допустить приближения военных и других сил», - пишет Yomiuri.

Ранее пресс-секретарь посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй заявил, что Китай выступает против любых официальных контактов США и Тайваня, включая посещения острова делегацией Конгресса США. Дипломат в очередной раз призвал правительство Штатов соблюдать принцип «одного Китая».