МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Yomiuri: Китай разместил четыре военных корабля вокруг Тайваня

Корабли должны не дать военным кораблям США приблизиться к острову в случае непредвиденных ситуаций.
Никита Черненко 2024-01-29 08:27:01
© Фото: Joerg Waterstraat, SULUPRESS.DE, Globallookpress

Четыре военных корабля Китая на постоянной основе расположены вокруг Тайваня после визита американского представителя в 2022 году. Об этом сообщила японская газета Yomiuri со ссылкой на источники в правительстве Японии.

Утверждается, что корабли окружают остров с севера, юга и востока, западное же побережье, направленное в сторону Китая, остается открытым. При этом один из кораблей расположен к западу от островов Сенкаку, которые Япония считает своей территорией.

«В августе 2022 года Китай решительно возражал против визита тогдашнего спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань и провел крупномасштабные военные учения вокруг острова. Примерно с этого времени вокруг него стали постоянно дислоцироваться четыре фрегата. Судя по всему, цель состоит в том, чтобы не допустить приближения военных и других сил», - пишет Yomiuri.

Ранее пресс-секретарь посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй заявил, что Китай выступает против любых официальных контактов США и Тайваня, включая посещения острова делегацией Конгресса США. Дипломат в очередной раз призвал правительство Штатов соблюдать принцип «одного Китая».

#Китай #в стране и мире #Япония #Тайвань #военные корабли
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»