В Артемовске танкистов обучили навыкам пехотинцев-штурмовиков

Российские военнослужащие провели тренировку штурма и зачистки здания в Артемовске. «Звезда» показала кадры их занятия.

Одной из сложнейших задач на такой тренировке является бой в здании. Каждый штурмовик должен видеть опасные зоны, простреливать невидимые углы в каждом помещении. Интересно, что в этот раз штурм проводят не пехотинцы, а танкисты.

Они только вернулись из зоны активных боевых действий, но отдыхают, тренируясь, и получают новые навыки, чтобы стать универсальными солдатами. На вопрос, где сложнее: в танке или на штурме, - боец с позывным «Лапоть» отвечает, что на штурме.

«Сложнее на штурме, потому что здесь движение в ногах. В танке попроще, брони побольше. А так - мне и там, и там нормально», - поделился он.

Командование этого подразделения решило, что, если танкисты по тем или иным причинам останутся без своей боевой машины, то должны уметь действовать как пехотинцы. Более того, с такой дополнительной штурмовой подготовкой они и на танках лучше проявляют себя в бою.

«Смена занятий мотивирует бойцов - глаза горят, получаться начинает еще лучше. Как у нас сейчас выехали две бригады наших парней на Бахмутское направление, работают снайперами, стреляют из танка, каждый выстрел - попадание», - рассказал военнослужащий с позывным «Граф».

Ранее гранатометчики группировки «Восток» провели учебные стрельбы в максимально приближенных к бою условиях. После одиночного обучения каждый гранатометчик отработал штурм опорного пункта в составе боевой группы.