Гранатометчики ГВ «Восток» провели учебные стрельбы перед отправкой на передовую

Военнослужащие подразделений российской группировки «Восток» провели занятия по стрельбе из гранатометов РПГ-7В перед отправкой на передовую. Кадры тренировок гранатометчиков на полигоне в Донецкой Народной Республике публикует Министерство обороны России.

Занятия проходят под руководством инструкторов с учетом опыта проведения спецоперации. В ходе тренировок воссоздана атмосфера реального боя. После одиночного обучения каждый гранатометчик переходит к тренировкам в составе боевой группы, которая выполняет штурм опорного пункта.

Тренировки проводятся в круглосуточном режиме, днем и ночью по несколько часов бойцы оттачивают свои действия до автоматизма, чтобы быть готовыми к выполнению задач в ходе боевых действий.

Военнослужащих также учат оказывать первую помощь при ранении. Показывают, как останавливать кровотечение, перебинтовывать и накладывать жгут, эвакуировать раненых с поля боя во время обстрела. Завершив подготовку, военнослужащие отправятся на передовую.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.