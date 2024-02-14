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Гранатометчики ГВ «Восток» провели учебные стрельбы перед отправкой на передовую

Занятия прошли в условиях максимально приближенных к боевым.
2024-02-14 15:36:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Военнослужащие подразделений российской группировки «Восток» провели занятия по стрельбе из гранатометов РПГ-7В перед отправкой на передовую. Кадры тренировок гранатометчиков на полигоне в Донецкой Народной Республике публикует Министерство обороны России.

Занятия проходят под руководством инструкторов с учетом опыта проведения спецоперации. В ходе тренировок воссоздана атмосфера реального боя. После одиночного обучения каждый гранатометчик переходит к тренировкам в составе боевой группы, которая выполняет штурм опорного пункта.

Тренировки проводятся в круглосуточном режиме, днем и ночью по несколько часов бойцы оттачивают свои действия до автоматизма, чтобы быть готовыми к выполнению задач в ходе боевых действий.

Военнослужащих также учат оказывать первую помощь при ранении. Показывают, как останавливать кровотечение, перебинтовывать и накладывать жгут, эвакуировать раненых с поля боя во время обстрела. Завершив подготовку, военнослужащие отправятся на передовую.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #РПГ-7 #МО РФ #СВО
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