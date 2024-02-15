Япония уступила Германии место третьей по величине экономики в мире

По итогам 2023 года японская экономика уступила немецкой место третьей по величине экономики в мире. Номинальный ВВП Японии (валовой внутренний продукт) составил 591,48 триллиона иен (около 4,21 триллиона долларов).

Согласно информации, обнародованной правительством Японии, сообщает агентство AP, эти данные не включают поправку на инфляцию в 2023 году. В то же время номинальный объем ВВП Германии равен 4,46 триллиона долларов.

«Японская экономика постепенно теряет свою конкурентоспособность и производительность, в то время как население постепенно сокращается по мере старения нации и низкой рождаемости», - сообщили журналисты.

Отмечается, что подобный результат ранее в 2023 году предсказывали мировые СМИ. Дело в том, что по причине ослабления йены номинальный ВВП в долларах может значительно сократиться. а в Германии вырастет из-за роста цен.

В то же время в текущем году 6 февраля глава Минфина ФРГ Кристиан Линднер рассказал, что Германия становится беднее.

Это связано с тем, что страна перестала быть конкурентоспособной и не может обеспечить экономический рост.

Рост экономики ФРГ оценивается в лучшем случае как слабый. Последние данные промышленного производства показывают значения ниже, чем во времена пандемии коронавируса.