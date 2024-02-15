Штурмовики группировки «Восток» показали работу в тройках на опасном участке

Маневренно-штурмовая группа 5-й общевойсковой армии группировки войск «Восток» из Приморья показала свою работу на одном из самых опасных участков Южно-Донецкого направления зоны СВО.

На этот раз бойцы получили очередное задание. Снайпер, стрелок, пулеметчик собирают снаряжение и готовятся отправиться на линию боевого соприкосновения. Штурмовые тройки дежурят вдоль всей линии боевого соприкосновения на Южно-Донецком направлении. На боевом задании они стараются не кучковаться, держатся друг от друга на расстоянии, но при этом вся команда действует слаженно.

Как правило, пулеметчик плотным огнем отвлекает на себя основное внимание. В этот момент снайпер может найти удобную позицию и спокойно работать по мишеням, оставаясь незамеченным.

Пулеметчика обязательно прикрывает стрелок, помогает ему быстро реагировать на внезапные угрозы. После пулеметной очереди противник обычно сразу начинает ответный огонь.

Разведчик-пулеметчик с позывным «Свобода» рассказал о недавнем успешном штурме. Нашим бойцам удалось ранить боевиков. Затем, захватив их позиции, они взяли оставшихся в живых военнослужащих ВСУ в плен.

Все действия штурмовиков обязательно корректируются с воздуха. Неподалеку всегда дежурят операторы беспилотников, которые немедленно сообщают группе о любой опасности. Если потребуется, они могут оказать огневую поддержку.

После каждой вылазки штурмовой группы проводят разбор ошибок и анализируют слабые места противника. За время спецоперации штурмовики группировки войск «Восток» накопили огромный опыт и берут без потерь даже самые укрепленные позиции.

Ранее экипажи Су-25 разнесли вражеский опорник, несмотря на сильное воздействие РЭБ. Пара штурмовиков приблизилась к цели, огибая рельефы местности на предельно малых высотах, и выпустила ракеты С-13.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.