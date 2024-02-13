Экипажи Су-25 разнесли вражеский опорник, несмотря на сильное воздействие РЭБ

Экипажи российских штурмовиков Су-25, поддерживающие действия группировки войск «Центр», уничтожили украинский опорный пункт. Об этом сообщает Минобороны России.

Удар неуправляемыми ракетами наносился в условиях сильного воздействия средств радиоэлектронной борьбы. Помехи передавались в эфир большим количеством украинских станций РЭБ, но это не помешало летчикам успешно выполнить задачу.

Пара штурмовиков приблизилась к цели, огибая рельефы местности на предельно малых высотах. Пуски неуправляемых 122-миллиметровых ракет С-13 осуществлялись с кабрирования.

Уточняется, что передовые авианаводчики подтвердили уничтожение намеченной цели. Произведя пуски, летчики выполнили противоракетный маневр и вернулись обратно на аэродром.

Ранее сообщалось, что украинская пехота подверглась удару неуправляемыми ракетами российских Су-25 на Донецком направлении.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.