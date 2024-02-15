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Новые поезда ВСМ между Москвой и Питером будут ходить каждые 10-15 минут

Время в пути от Москвы до Санкт-Петербурга сократится почти вдвое: с четырех часов до двух часов 15 минут, заявил, Виталий Савельев.
Елизавета Егорова 2024-02-15 22:43:01
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Поезда высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Москвой и Санкт-Петербургом будут ходить каждые 10-15 минут. Об этом заявил министр транспорта России Виталий Савельев президенту страны Владимиру Путину.

«Поезда будут ходить с частотой 10-15 минут», - сказал Савельев, выступая на совещании о развитии высокоскоростного железнодорожного сообщения.

Существенно сократится время в пути между Москвой и Северной столицей. Если сейчас ехать нужно четыре часа, то в будущем путь займет всего два часа и 15 минут, отметил министр транспорта. Из столицы до Твери можно будет добраться за 39 минут, а из Санкт-Петербурга до Великого Новгорода за 29 минут.

Напомним, что российский лидер 15 февраля осмотрел новый скоростной поезд на заводе «Уральские Локомотивы». Путин побывал в кресле машиниста и изучил приборную панель управления составом. На заводе изготовили 40 таких экспериментальных составов.

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