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Путин осмотрел кабину машиниста нового скоростного поезда «Уральских Локомативов»

Современному составу не требуется локомотив, пульт управления с кабиной машиниста находится в головном вагоне.
Ирина Елагина 2024-02-15 21:44:01
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Президент России Владимир Путин изучил, как устроена кабина машиниста нового скоростного поезда на заводе «Уральские Локомативы» во время визита в Свердловскую область.

Путин сел в кресло машиниста и изучил приборную панель управления составом. В новом скоростном поезде нет локомотива, кабина машиниста находится в головном вагоне.

На заводе пояснили, что уже выпущено 40 таких экспериментальных поездов, благодаря сотрудничеству с РЖД ускоренными темпами проходит сертификация. По аналогичной схеме планируется запустить производство поезда для высокоскоростных железнодорожных магистралей, способных развивать скорость до 400 км/ч.

«Задел есть», - отметил Владимир Путин.

Напомним, что сегодня российский президент прибыл в Свердловскую область и уже посетил Уралвагонзавод, специализирующийся на выпуске бронетехники. После знакомства с продукцией завод «Уральские Локомативы» запланировано совещание о перспектвах железнодорожной отрасли.

#Владимир Путин #скоростной поезд #уральские локомотивы #высокоскоростной поезд
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