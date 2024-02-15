Путин осмотрел кабину машиниста нового скоростного поезда «Уральских Локомативов»

Президент России Владимир Путин изучил, как устроена кабина машиниста нового скоростного поезда на заводе «Уральские Локомативы» во время визита в Свердловскую область.

Путин сел в кресло машиниста и изучил приборную панель управления составом. В новом скоростном поезде нет локомотива, кабина машиниста находится в головном вагоне.

На заводе пояснили, что уже выпущено 40 таких экспериментальных поездов, благодаря сотрудничеству с РЖД ускоренными темпами проходит сертификация. По аналогичной схеме планируется запустить производство поезда для высокоскоростных железнодорожных магистралей, способных развивать скорость до 400 км/ч.

«Задел есть», - отметил Владимир Путин.

Напомним, что сегодня российский президент прибыл в Свердловскую область и уже посетил Уралвагонзавод, специализирующийся на выпуске бронетехники. После знакомства с продукцией завод «Уральские Локомативы» запланировано совещание о перспектвах железнодорожной отрасли.