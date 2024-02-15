Крупнейший за Уралом вычислительный центр открыли в Новосибирске

В Новосибирске открыли крупнейший за Уралом вычислительный центр. Теперь в сложных исследованиях и расчетах ученым помогает суперкомпьютер «Каскад». Он моделирует физические процессы в считанные секунды и экономит время в десятки раз. Машине по плечу задачи из многих областей, например, энергетики и авиастроения. А врачам «Каскад» поможет просчитать риски сложных операций.

Вычислительных центров в России десятки, но большая их часть принадлежит крупным коммерческим компаниям, а науке служат единицы. При этом спрос на вычисления только растет. В одной только энергетике математическое моделирование может решать сотни задач.

«Задачи, которые мы типичные решаем, фундаментальные и для промышленности, они типично решаются на таких подобных кластерах в районе месяца - полутора, иногда больше, в зависимости от задачи. И все это еще осложняется задержками, если это кластер московский, ограничением канала передачи данных», - рассказал Младший научный сотрудник молодежной лаборатории суперкомпьтерных вычислений и ИИ Института теплофизики СО РАН Егор Палкин.

Активно изучают с помощью суперкомпьютера процессы газо-капельного горения. Пока это вклад скорее в фундаментальную науку, но полученные данные в будущем можно будет использовать в совершенствовании технологий двигателестроения - от классического двигателя внутреннего сгорания до авиационных турбин.

«Каскад» помог создать модель распространения примесей. Ученые в лаборатории решали задачу об их распространении над городом Красноярском. Удалось обработать огромный массив данных. Учли разницу поведения атмосферы в зависимости от сезона, розу ветров, и даже движение реки. Работать в тандеме суперкомпьютер готов не только с учеными, но и с нейросетями.

Подробнее про работу «Каскада» в тандеме с искусственным интеллектом смотрите в сюжете Надежды Котормус.

Ранее в МГУ показали суперкомпьютер с производительностью 400 петафлопс. Машину презентовали 1 сентября в присутствии ректора университета Виктора Садовничего и вице-спикера Госдумы Александра Жукова. Высочайшая мощность суперкомпьютера позволит ускорить процессы обработки изображения, обучения и контроля качества.