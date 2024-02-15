Снегопад в Москве практически парализовал дорожное движение

Сегодняшний снегопад в Москве уже называют сильнейшим в этом году. Еще ночью столичный регион накрыл атмосферный фронт, принесший обильные осадки. На улицах снег лежит ковром, под которым спрятался лед. Осадки увидели даже в вагонах метро. На открытых участках Замоскворецкой линии снег попадал в вагоны через вентиляцию.

Несмотря на осадки, пассажиры метро скорее всего успели приехать в пункты назначения во время, в отличие от тех, кто передвигался на личном транспорте. Снег практически парализовал дорожное движение, хотя десятки тысяч коммунальщиков старались очистить трассы. Средняя скорость в потоке не превышала 20 километров в час. Особенно непростая ситуация сложилась на третьем транспортном кольце, где в снегу вязли большегрузы и автобусы.

Мощный снегопад, обрушившийся на столицу, пока не в силах обуздать даже целая армия коммунальщиков. К уборке привлечено более 60 тысяч человек и около 15 тысяч единиц спецтехники. Городские службы работают круглосуточно в усиленном режиме.

Ухудшение видимости на дороге, заторы, массовые аварии, это лишь неполный список неудобств, вызванных непогодой в столице. Сильнейший снегопад сопровождает порывистый ветер и отрицательные температуры, что само по себе редкое явление.

«Это удивительно <...> при высоком давлении редко бывают интенсивные осадки. Низкие температуры и осадки - это действительно редкая ситуация. Связано это с тем, что фронтальный раздел проходит по южной периферии антициклона, это очень редкое событие. И это вызвало значительные осадки. Уже за 12 часов выпало более 10 миллиметров», - рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Подробнее про транспортный коллапс в столице смотрите в сюжете Валентина Гвоздева.

Ранее синоптик сообщил, что на выходных в Москву придет оттепель. Однако приятной для жителей столицы она не будет, так как ее сопроводят мокрый снег и морось. Температура будет стремиться к нулевой отметке.