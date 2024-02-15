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Путин рассказал, что не получил полного удовольствия от интервью с Карлсоном

Российский лидер уточнил, что был готов к более острым вопросам, но Карлсон избрал другую тактику.
Марина Крижановская 2024-02-15 01:03:01
© Фото: Александр Казаков, РИА Новости © Видео: kremlin.ru

Российский президент Владимир Путин поделился впечатлениями от интервью с американским журналистом Такером Карлсоном. По его словам, он не получил полного удовольствия от этого разговора. Свое мнение он озвучил, отвечая на соответствующий вопрос журналиста Павла Зарубина.

«Откровенно говоря, полного удовольствия от этого интервью я не получил», - пояснил Путин.

По его словам, Карлсон во время разговора шел жестко по своему плану, который, добавил президент, тому удалось исполнить.

Путин хотел, чтобы американский журналист вел себя агрессивнее и был готов, что тот станет задавать «острые» вопросы. Это давало бы российскому лидеру возможность так же остро отвечать.

«Что на мой взгляд, придало бы определенную специфику всей нашей беседе. Но он избрал другую тактику. Он несколько раз меня пытался прерывать, но все-таки, на удивление для западного журналиста, оказался терпеливым, выслушивал мои длительные диалоги, особенно касающиеся истории. И не давал мне повода сделать то, к чему я был бы готов», - уточнил Владимир Путин.

Как сообщалось 11 февраля, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что Карлсон сам предложил интервью Путину. Перед тем, как принять предложение бывшего ведущего Fox News, отметил Песков, российская сторона изучила его контент и подходы к освещению тех или иных тем, а также аудиторию.

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