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Путин приехал в Свердловскую область

Владимир Путин посетит сегодня «Уралвагонзавод».
Ирина Елагина 2024-02-15 16:15:01
© Фото: Artem Priakhin, Keystone Press Agency, Globallookpress

Начался визит президента России Владимира Путина в Свердловскую область. В планах главы государства посещение «Уралвагонзавода» в Нижнем Тагиле и осмотр выпускаемой здесь бронетехники.

«Посмотрит, там есть новый цех, который построили. Естественно, там максимальная сейчас идет загрузка. Посмотрит сборочный цех, где производятся разные компоненты бронетехники. Пообщается с рабочими», - рассказал о программе поездки пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Предприятие специализируется на выпуске комплексов бронетанкового и артиллерийского вооружения. Среди продукции «Уралвагонзавода» танк Т-90, БМП Т-15, БМОП «Терминатор», боевая машина разминирования БМР-3М и другая современная бронетехника.

Кроме того, на сегодня запланировано посещение завода «Уральские локомотивы» в Верхней Пышме, где пройдет совещание по железнодорожной тематике под председательством Путина. Среди докладчиков заявлены глава Минтранса Виталий Савельев и глава РЖД Олег Белозеров.

Ранее в программе «Военная приемка» гендиректор предприятия Александр Потапов рассказал, как опыт СВО помогает в модернизации бронетехники. 

#бронетехника #Уралвагонзавод #Свердловская область #Владимир Путин #Нижний Тагил
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