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Песков призвал не передергивать его слова о сроках СВО

Представитель Кремля подчеркнул, что СВО достигнет своих целей.
Ирина Елагина 2024-02-15 16:51:01
© Фото: Kremlin Pool, Global Look Press

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков обратился к СМИ с просьбой не передергивать его слова о сроках и задачах СВО, произнесенные накануне на Форуме будущих технологий.

«Надо полный текст смотреть. Ваши уважаемые СМИ очень много дают фейков, выдирая что-то из контекста», - заявил Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что СВО начиналась как операция против Украины, но «продолжается она фактически как война с коллективным Западом и Североатлантическим альянсом». По этим причинам СВО «может длиться дольше», но это не меняет сути поставленных задач.

«Она достигнет своих целей. Вот что было сказано», - подчеркнул Песков.

Ранее сообщалось, что Песков отметил, что проведение СВО, возможно, потребует больше времени из-за вмешательства США и других стран НАТО в украинский конфликт.

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