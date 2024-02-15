Песков призвал не передергивать его слова о сроках СВО

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков обратился к СМИ с просьбой не передергивать его слова о сроках и задачах СВО, произнесенные накануне на Форуме будущих технологий.

«Надо полный текст смотреть. Ваши уважаемые СМИ очень много дают фейков, выдирая что-то из контекста», - заявил Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что СВО начиналась как операция против Украины, но «продолжается она фактически как война с коллективным Западом и Североатлантическим альянсом». По этим причинам СВО «может длиться дольше», но это не меняет сути поставленных задач.

«Она достигнет своих целей. Вот что было сказано», - подчеркнул Песков.

Ранее сообщалось, что Песков отметил, что проведение СВО, возможно, потребует больше времени из-за вмешательства США и других стран НАТО в украинский конфликт.