Песков заявил, что СВО продолжится до выполнения поставленных задач

Проведение специальной военной операции, возможно, потребует больше времени, так как России противостоит коллективный Запад. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Специальная военная операция начиналась против Украины. Со временем она приняла форму войны против коллективного Запада. Война, когда страны коллективного Запада во главе с Соединенными Штатами Америки напрямую вовлечены в этот конфликт», - приводит РИА Новости слова представителя Кремля, сказанные в кулуарах Форума будущих технологий.

По-мнению Пескова, это вмешательство США и других стран НАТО в ситуацию на Украине приводит к затягиванию конфликта.

«Да, это может приводить к тому, что операция будет идти несколько дольше. Но изменить ход вещей это не может», - отметил Песков.

Песков подчеркнул, что корректировка сроков не повлияет на выполнение задач СВО - она продолжится «до того момента, когда все поставленные задачи будут выполнены».

Ранее сообщалось, что глава российского МИД Сергей Лавров, выступая в Госдуме, заявил, что наша страна «остается открытой для политико-дипломатического урегулирования конфликта на Украине на основе наших законных интересов».