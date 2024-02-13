Синоптик Леус рассказал, что ледяные дожди ушли из Москвы в соседние регионы

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что Московский регион покинули ледяные дожди и гололедные явления. По словам синоптика, их сегодня в столице не следует ожидать, чего нельзя сказать о соседних областях.

«Как и ожидалось, ледяные дожди и гололедные явления в течение ночи покинули столичный регион», - рассказал Леус в своем Telegram-канале.

Он отметил, что в столице они прекратились около 21-22 часов понедельника. Также синоптик добавил, что на данный момент местами наблюдается небольшой снег, а зона переохлажденных осадков отступила на юго-запад.

Леус рассказал, что Москву и окрестности миновала такая напасть, однако жителей Калужской, Смоленской, Брянской, Тульской, Орловской, Липецкой и Тамбовской областей ждет повторение вчерашнего погодного сценария.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что на неделе москвичей ждет оттепель, морозы и «барический бугор». По словам эксперта, на пик стужа выйдет в ночь на пятницу - в столице будет -20...-25 градусов.