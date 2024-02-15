Число пострадавших при стрельбе в Канзас-сити в США возросло до 20 человек

Число пострадавших в результате массовой стрельбы, произошедшей 14 февраля в американском городе Канзас-сити, увеличилось до 20 человек, передает телеканал CNN.

Сообщается, что злоумышленник открыл огонь во время шествия по случаю победы команды Kansas City Chiefs на Super Bowl - финальном матче Национальной лиги американского футбола (NFL).

«Это трагедия, подобной которой мы никогда не ожидали в Канзас-Сити и которую мы будем помнить еще долгое время», - заявил мэр города Квинтон Лукас на пресс-конференции.

Сообщается, что сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого на месте преступления и пытаются установить личность нападавшего, а также все обстоятельства произошедшего.

По данным Gun Violence Archive, на данный момент это уже 48-й по счету массовый расстрел, который произошел в стране в 2024 году.