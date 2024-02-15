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Один человек погиб и не менее 10 ранены из-за стрельбы в Канзас-Сити

После парада команды Национальной футбольной лиги в Канзас-Сити произошла стрельба, двух подозреваемых уже удалось задержать.
Дарина Криц 2024-02-15 02:50:01
© Фото: @RareGoatee X

По меньшей мере один человек погиб и от 10  до 15 получили ранения во время стрельбы в Канзас-Сити в США. Инцидент произошел после чемпионского парада команды Национальной футбольной лиги (NFL) «Канзас-Сити Чифс».

Как передает RT, правоохранители взяли под стражу двух подозреваемых. При этом начальник полиции Канзас-Сити Стейси Грейвс сообщила, что пока не удалось установить точное число жертв в результате стрельбы.

Пожарная служба Канзас-Сити указала, что трое пострадавших находятся в критическом состоянии, пятеро - в тяжелом.

Телеканал CNN приводил сведения, что само ЧП произошло рядом с местом торжества. Со ссылкой на врио начальника пожарной охраны Канзас-Сити Россу Грандисону уточняется, что среди жертв есть дети.

 

 

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