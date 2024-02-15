МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Минобороны России заявило об уничтожении украинского истребителя МиГ-29

Самолет неприятеля был сбит российскими средствами ПВО в районе города Краматорск.
2024-02-15 14:01:01
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Украинский истребитель МиГ-29 был сбит в районе города Краматорск на территории Донецкой Народной Республики. Об этом сообщает Минобороны России. 

Уточняется, что этот самолет стал добычей российских средств противовоздушной обороны. 

Кроме этого, за последние сутки были перехвачены восемь реактивных снарядов РСЗО HIMARS и управляемая авиабомба JDAM американского производства.

Также российское оборонное ведомство заявило о нанесении сегодня утром группового удара высокоточным оружием по военной инфраструктуре Украины. 

Были поражены украинские предприятия ВПК, производившие и ремонтировавшие авиадвигатели, радиоэлектронное оборудование, связь, боеприпасы для минометов, а также заводы, занимавшиеся производством топлива для военной техники.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#армия #МиГ-29 #пво #ДНР #Донбасс #Краматорск
слушать радио звезда
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 