Минобороны России заявило об уничтожении украинского истребителя МиГ-29

Украинский истребитель МиГ-29 был сбит в районе города Краматорск на территории Донецкой Народной Республики. Об этом сообщает Минобороны России.

Уточняется, что этот самолет стал добычей российских средств противовоздушной обороны.

Кроме этого, за последние сутки были перехвачены восемь реактивных снарядов РСЗО HIMARS и управляемая авиабомба JDAM американского производства.

Также российское оборонное ведомство заявило о нанесении сегодня утром группового удара высокоточным оружием по военной инфраструктуре Украины.

Были поражены украинские предприятия ВПК, производившие и ремонтировавшие авиадвигатели, радиоэлектронное оборудование, связь, боеприпасы для минометов, а также заводы, занимавшиеся производством топлива для военной техники.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.