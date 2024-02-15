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МО РФ сообщило о групповом ударе по военной промышленности Украины

В российском оборонном ведомстве заявили, что цель удара была достигнута, все объекты были поражены.
2024-02-15 13:56:01
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Минобороны России заявило о нанесении сегодня утром группового удара по военной промышленности киевского режима.

С помощью высокоточного оружия большой дальности поражались украинские предприятия ВПК, осуществлявшие производство и ремонт авиадвигателей, радиоэлектронного оборудования и связи, минометных боеприпасов.

Также российские военные нанесли удар по заводам, на которых производилось топливо для военной техники противника. По данным оборонного ведомства, все вражеские объекты были поражены.

В сводке о проведении специальной военной операции говорится и об успехах наших сил ПВО. Как сообщает Минобороны, украинский истребитель МиГ-29 был сбит в районе Краматорска.

За сутки перехвачены восемь снарядов, выпущенных с помощью американской РСЗО HIMARS и американская корректируемая авиабомба JDAM. Также ВС РФ уничтожили 95 украинских беспилотников.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

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