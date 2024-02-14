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Силы ПВО сбили за ночь девять дронов ВСУ над территорией России

Попытки совершить террористические атаки были пресечены над территорией Белгородской и Воронежской областей, а также над акваторией Черного моря.
2024-02-14 07:51:01
© Фото: Евгений Биятов, РИА Новости

Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористические атаки c применением девяти беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации. Об этом сообщили в Минобороны России.

Российское оборонное ведомство отмечает, что дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили над территорией Белгородской области два вражеских БПЛА, один БПЛА над Воронежской областью и шесть БПЛА над акваторией Черного моря.

Согласно заявлению Минобороны России, киевский режим попытался применить беспилотные летательные аппараты самолетного типа.

Ранее Вооруженные силы России предотвратили теракт с применением БПЛА самолетного типа в Брянской области. Российское оборонное ведомство отметило, что беспилотник был уничтожен дежурными средствами ПВО.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.

#армия #пво #бпла #Воронежская область #белгородская область #ВСУ #Черное море #дроны
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