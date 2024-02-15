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«В зоне фронта окклюзии»: москвичам рассказали, когда прекратится сильный снегопад

По словам эксперта, сегодня снегопад продолжится, однако этот фронт медленно отступает, поскольку на восток его не пускает антициклон.
Игнат Далакян 2024-02-15 12:55:01
© Фото: Владимир Федоренко, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова в беседе со «Звездой» рассказала, когда ожидается сокращение большого количества осадков в столице.

«В ночь на 15 февраля столичный регион оказался в зоне фронта окклюзии, который проявил себя усилением ветра и снегопадами. Снегопады местами были сильные», - рассказала метеоролог.

По словам Поздняковой, сегодня снегопад продолжится, однако этот фронт медленно отступает, поскольку на восток его не пускает антициклон.

Специалист считает, что в первой половине дня такая непогода еще сохранится и выпадет еще от 4 до 8 мм осадков, а высота снежного покрова в течения дня будет увеличиваться. По ее словам, затем снег пойдет на убыль, а атмосферное давление останется высоким.

«Завтра уже мы ждем в течение дня, и день и ночь, количество осадков от 1 до 3 мм. Поскольку температура воздуха отрицательная и сохраняется отрицательная, поэтому рассчитывать на таяние снега не приходится, но все-таки за счет своего веса он будет уплотняться, и к завтрашнему дню высота снежного покрова уже существенно меняться не будет», - отметила метеоролог.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил москвичам, что ледяные дожди ушли из столицы в соседние регионы. Эксперт отметил, что зона переохлажденных осадков отступила на юго-запад.

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