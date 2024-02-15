Ученый Камкин: экономика ФРГ не встанет на мобилизационные рельсы для поставок ВСУ

Старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Камкин прокомментировал «Звезде» заявление главы Минобороны ФРГ Бориса Писториуса о намерении Германии предоставить в 2024 году Украине в три-четыре раза больше артиллерийских снарядов, чем в 2023 году.

Ученый отметил, что сейчас Германия вряд ли сможет реализовать данное главой оборонного ведомства обещание. Несмотря на то что в стране начали строительство нового завода оружейной компании Rheinmetall, предприятию потребуется не один месяц, чтобы начать работу.

«Строительство займет не один-два месяца, а намного большие сроки. Плюс мощности Rheinmetall сильно ограничены - немецкий ВПК существенно сократился за последние 30 лет и был в основном направлен на достаточно ограниченный экспорт», - отметил эксперт.

Камкин считает, что обещания министра обороны Германии предполагают переход экономики страны на мобилизационные рельсы, чтобы закончить строительство нового завода в течение нескольких месяцев. Это, как отметил ученый, невозможно.

«Это было бы похоже на опыт Советского Союза, когда промышленные предприятия эвакуировали на Урал и они работали чуть ли не под открытым небом. Социальные стандарты Германии вряд ли позволят подобный аврал», - сказал ученый.

Однако эксперт призвал не списывать со счетов заявление Писториуса. Несмотря на то что его обещание не отражает реальные возможности ФРГ, оно говорит об общей тенденции наращивания ВПК в стране, и рано или поздно, но Берлин действительно сможет поставлять намного больше артиллерийских боеприпасов Киеву.

«Заявления Писториуса оптимистичны, но отражают тенденцию на увеличение доли ВПК в производстве страны, и практическое падение производства ФРГ будут пытаться возмещать военной промышленностью. Это и рабочие места, и добавленная стоимость, несмотря на удорожание сырья. Но для реализации этих целей Германии потребуются время и немалые затраты», - подытожил Камкин.

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Берлин заложил на текущий год в бюджет 3,5 миллиарда евро на производство боеприпасов. По его мнению, растущая динамика вооружений Киеву оказывает положительное влияние как на Украину, так и на Германию.