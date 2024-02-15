Три человека пострадали в результате вооруженного конфликта на Плющихе

Прокуратура Москвы сообщила о последствиях вооруженного конфликта на улице Плющиха в районе Хамовники в Москве. Согласно имеющейся информации, трем людям в результате произошедшего понадобилась медицинская помощь.

«По предварительным данным медицинская помощь потребовалась трем мужчинам», - говорится в Telegram-канале прокуратуры.

Отмечается, что Хамовническая межрайонная прокуратура следит за ходом доследственной проверки и контролирует принятие решения о возбуждении уголовного дела.

Ранее стало известно о двух пострадавших в результате конфликта на Плющихе. Как сообщают СМИ, потасовка завязалась после того, как на Арбате автомобиль Lexus зацепил Mercedes. Участники аварии поехали оформлять ДТП, но не смогли разрешить ситуацию мирно.