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В ходе стрельбы в центре Москвы пострадали два человека

Двух человек госпитализировали после стрельбы на Плющихе.
Елизавета Егорова 2024-02-14 22:52:01
© Фото: mosconline24 Вконтакте

В ходе стрельбы в центре Москвы пострадали два человека. Конфликт вспыхнул после ДТП на Арбате. Там автомобиль Lexus зацепил Mercedes, позже участники инцидента поехали на Плющиху оформлять ДТП.

Однако вместо конструктивного диалога завязалась потасовка, в ходе которой один из мужчин, находившегося в автомобиле Lexus, достал травматический пистолет и открыл огонь. Об этом сообщил Telegram-канал 112.

Оба пострадавших, в которых попали пули, госпитализировали. Полиция разбирается в обстоятельствах произошедшего.

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