В ходе стрельбы в центре Москвы пострадали два человека. Конфликт вспыхнул после ДТП на Арбате. Там автомобиль Lexus зацепил Mercedes, позже участники инцидента поехали на Плющиху оформлять ДТП.

Однако вместо конструктивного диалога завязалась потасовка, в ходе которой один из мужчин, находившегося в автомобиле Lexus, достал травматический пистолет и открыл огонь. Об этом сообщил Telegram-канал 112.

Оба пострадавших, в которых попали пули, госпитализировали. Полиция разбирается в обстоятельствах произошедшего.