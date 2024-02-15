Путин присвоил звание Героя России космонавту Сергею Корсакову

Президент Российской Федерации Владимир Путин присвоил звание Героя Российской Федерации космонавту Сергею Корсакову. Это следует из указа главы государства, который опубликован на официальном портале правовой информации.

В тексте документа говорится, что звание Героя России присвоено российскому космонавту за мужество и героизм, проявленные при осуществлении длительного космического полета на Международной космической станции.

В указе российского президента также отмечается, что Сергею Корсакову присвоено почетное звание летчика-космонавта Российской Федерации.

Ранее другой российский космонавт Олег Кононенко установил новый рекорд по суммарной продолжительности пребывания в космосе. Командир отряда космонавтов Роскосмоса оставил позади своего соотечественника, который провел на орбите более 878 суток 11 часов 29 минут 48 секунд.