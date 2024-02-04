Космонавт Кононенко побил мировой рекорд по суммарному пребыванию на орбите

Российский космонавт Олег Кононенко установил новый рекорд по суммарной продолжительности пребывания в космосе. Об этом сообщили в Роскосмосе.

Отмечается, что командир отряда космонавтов Роскосмоса, оставил позади своего соотечественника Геннадия Падалку, который провел на орбите более 878 суток 11 часов 29 минут 48 секунд.

Олег Кононенко участвующий в годовой экспедиции на Международной космической станции, стал мировым рекордсменом по суммарной длительности космических полетов сегодня в 11:30 по московскому времени.

Ожидается, что российский космонавт, который совершает пятый космический полет, наберет в сумме тысячу суток в космосе 5 июня 2024 года в 00:00:20 по московскому времени. А по завершению годовой экспедиции, которое запланировано на 23 сентября 2024 года, его суммарный налет составит 1 110 суток.

На МКС сейчас работает экипаж 7-ой длительной экспедиции. Туда входят четыре астронавта из США, Дании Японии, а также три российских космонавта - Константин Борисов, Николай Чуб и герой России Олег Кононенко.