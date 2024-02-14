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Экипаж российского Су-34 угостил боевиков ФАБами на Купянском направлении

Неприятель был поражен прямо в местах своей дислокации. Был уничтожен личный состав ВСУ, а также укрепленные позиции и техника.
2024-02-14 11:12:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 поразил места дислокации противника на Купянском направлении. Об этом сообщает Минобороны России. 

Используя полученные данные с координатами расположения личного состава врага и бронетехники ВСУ, экипаж применил фугасные авиабомбы с универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК), которые позволяют наносить точные удары, не входя зону поражения вражеской ПВО. 

Разведка доложила, что результатом стало уничтожение как личного состава неприятеля, так и его укрепленных позиций, а также техники. 

Выполнив боевую задачу, российский Су-34 успешно вернулся на аэродром базирования. 

Ранее сообщалось, что экипажи Су-25 ВКС России разнесли вражеский опорник, несмотря на сильное воздействие средств радиоэлектронной борьбы.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#авиация #вкс россии #су-34 #спецоперация #Купянское направление
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