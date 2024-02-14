Экипаж российского Су-34 угостил боевиков ФАБами на Купянском направлении

Экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 поразил места дислокации противника на Купянском направлении. Об этом сообщает Минобороны России.
Используя полученные данные с координатами расположения личного состава врага и бронетехники ВСУ, экипаж применил фугасные авиабомбы с универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК), которые позволяют наносить точные удары, не входя зону поражения вражеской ПВО.
Разведка доложила, что результатом стало уничтожение как личного состава неприятеля, так и его укрепленных позиций, а также техники.
Выполнив боевую задачу, российский Су-34 успешно вернулся на аэродром базирования.
Ранее сообщалось, что экипажи Су-25 ВКС России разнесли вражеский опорник, несмотря на сильное воздействие средств радиоэлектронной борьбы.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.
© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»