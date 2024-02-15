Бронегруппа ВДВ уничтожила украинских боевиков на опорнике под Артемовском

Бронегруппа десантников из Забайкалья ликвидировала группу украинских боевиков в опорном пункте западнее Артемовска. Об этом сообщило Минобороны России.

Десантники выдвинулись в заданный район для уничтожения вражеской пехоты под прикрытием темноты. В МО РФ отметили, что бойцы ВДВ постоянно совершают дерзкие рейды, они подбираются к неприятельским позициям как ночью, так и днем.

«Огонь ведется прямой наводкой осколочно-фугасными боеприпасами короткими очередями, с расстояния от 1 000 до 1 500 метров от противника и корректировкой с помощью квадрокоптера с тепловизионной аппаратурой», - говорится в сообщении.

Уничтожив живую силу противника, экипаж БМД немедленно сменил позицию, чтобы не попасть под ответный огонь врага. Сделав это, мобильная бронегруппа продолжила уничтожать украинскую пехоту.

Российские штурмовики выдвинулись на захват опорного пункта, по которому отработал экипаж БМД. Они завершили уничтожение боевиков и заняли укрепления противника. Зачистив эти позиции от вражеской пехоты, бойцы передали их подразделениям закрепления.

Ранее сообщалось, что тульские десантники сорвали ротацию ВСУ у села Веселое в ДНР.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.