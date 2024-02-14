Тульские десантники сорвали ротацию ВСУ у села Веселое в ДНР

Тульские десантники не дали подразделениям ВСУ осуществить ротацию на Соледаро-Артемовском направлении вблизи села Веселое в ДНР. Они рассказали о своей боевой работе.

«Наводимся, работаем по противнику. Срываем ротации, срываем попытки перемещения, подвоза боеприпасов, питания - в общем, не даем противнику отдыхать и расслабляться», - поделился один из военнослужащих.

Противник в очередной раз не смог провести ротацию личного состава на передовых позициях, поскольку все подъездные пути держатся под огневым контролем наших бойцов. Они уверенно контролируют занятые территории и продолжают планомерное продвижение вперед.

Десантники Тульского гвардейского соединения ВДВ уничтожают противника из гранатометов, в том числе из автоматического станкового гранатомета АГС-17 «Пламя», а также из стрелкового оружия. Все попытки продвижения со стороны ВСУ пресекаются еще на подступах к российским позициям.

Ранее Костромские десантники ударили по пехоте ВСУ под Артемовском из ПТРК «Корнет». Они обнаружили блиндаж, где укрывались боевики, и уничтожили его под покровом ночи.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.