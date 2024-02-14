Хакеры научили чат-ботов обманывать людей на сайтах знакомств

Мошенники стали использовать искусственный интеллект на основе языковых моделей для реализации преступных схем на сайтах знакомств. Об этом написала газета «Известия» со ссылкой на экспертов.

Наиболее популярным для мошенничества оказался чат-бот LoveGPT - с его помощью создаются поддельные профили в приложениях и на сайтах для знакомств, а затем бот самостоятельно общается с потенциальными жертвами, имитируя «устрашающе аутентичный» диалог. Таким образом мошенники за меньший период времени получают возможность собрать как можно больший список жертв, у которых потом могут украсть данные или деньги.

«Вне зависимости от того, какие технологии использует злоумышленник, его основная цель - уговорить жертву совершить определенное действие. Это может быть покупка билетов в театр на поддельном сайте, просьба перевести деньги на билеты, чтобы приехать на свидание, или попытка выудить откровенные фото, возможно, для последующего шантажа», - предупреждает руководитель группы исследований и разработки технологий машинного обучения в «Лаборатории Касперского» Владислав Тушканов.

Ранее заместитель директора Института высокотехнологического права, социальных и гуманитарных наук НИУ МИЭТ Генрих Девяткин в разговоре со «Звездой» рассказал, как мошенники подделывают голоса знакомых жертвы. Используя специальные программы, хакеры используют голоса родственников или друзей жертвы, чтобы украсть у человека деньги и личные данные.