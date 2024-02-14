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Бойцы на Южно-Донецком направлении уничтожили станцию РЭБ ВСУ

Противник за сутки потерял до 250 военнослужащих и восемь единиц техники.
2024-02-14 07:39:01
© Фото: Алексей Майшев, РИА Новости © Видео: Минобороны России

Начальник пресс-центра группировки войск «Восток» Александр Гордеев рассказал о ходе выполнения боевых задач российскими военнослужащими на Южно-Донецком направлении. Видео предоставило Минобороны России.

Мотострелковые подразделения отбили при поддержке артиллерии две атаки боевиков 58-й мотопехотной ВСУ в районе Пречистовки, в результате которой противник потерял две БМП и две БРДМ. Также ударами российской артиллерии, бомбардировочной авиации и тяжелых огнеметных систем поражены опорники и места скопления живой силы 58-й мотопехотной и 72-й механизированной бригад, а также 128-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Урожайного, Угледара и Старомайорского. Бойцами ВС РФ были пресечены четыре попытки проведения ротации украинских боевиков на передовых позициях в районах Старомайорского и Мирного.

«Уничтожены четыре пункта дислокации, три пункта управления беспилотной авиации и станция радиоэлектронной борьбы. Общие потери противника составили: до 250 военнослужащих, две боевые бронированные машины, две БМП, буксируемая гаубица M777 и три единицы автомобильной техники», - сообщил Гордеев.

Ранее Минобороны России предоставило кадры боевой работы российских снайперов на Южно-Донецком направлении. Снайперы 155-й бригады Тихоокеанского флота помешали диверсионно-разведывательной группе противника пробраться ночью через лесополосу к позициям ВС РФ и уничтожили неприятеля.

Материал подготовили Никита Черненко и Николай Баранов.

#Минобороны РФ #спецоперация #МО РФ #СВО #Южно-Донецкое направление #группировка войск «Восток»
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