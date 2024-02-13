Снайперы показали уничтожение ДРГ боевиков на Южно-Донецком направлении

Диверсионно-разведывательная группа боевиков на Южно-Донецком направлении попыталась ночью пробраться через лесополосу в сторону российских позиций. Наблюдавшие за ними снайперы из 155-й бригады Тихоокеанского флота открыли огонь и уничтожили вражескую ДРГ. Работа снайперов показана на видео.

Кромешная темнота - идеальное время для их боевой работы. С помощью тепловизора любые передвижения противника видно не хуже, чем солнечным днем, а вот самих морпехов заметить практически невозможно. Кроме маскировки, есть и свои хитрости, тайну которых они не раскрывают.

Прикрывая штурмовые и мотострелковые подразделения, снайперы работают на самых напряженных участках спецоперации. В арсенале стрелка с позывным Дема сверхдальнобойная винтовка, способная эффективно уничтожать цели на дистанции почти до двух километров.

«Это винтовка "Раптор". Основные цели - это корректировщики, наблюдатели, пулеметчики, гранатометчики, командный состав», - рассказал Дема.

В перерывах между выполнением боевых задач снайперы 155-й бригады морской пехоты поддерживают свою форму на общевойсковом полигоне в зоне СВО. Работают и тренируются в любых условиях - ночью и днем. И даже при плохой видимости.

Командир подразделения тяжелых снайперов - стрелок с позывным Ярый. В прошлом году Владимир Путин присвоил ему звание Героя России. За время спецоперации позывной Ярого стал уже нарицательным из-за высокой эффективности работы подразделения и уровня подготовки бойцов. На счету у этих морпехов десятки уничтоженных целей. У самого Ярого счет перевалил за сотню.

Система отбора в это подразделение одна из самых сложных. Кроме физической формы и идеального зрения, нужно иметь еще и высокую психологическую устойчивость, ведь большая часть работы снайпера - это ожидание и подготовка к выстрелу, который должен стать единственным и точным.

Ранее экипажи российских танков Т-80 уничтожили укрепления боевиков на Купянском направлении. Они разгромили вражеские позиции за несколько минут, и передовые отряды противника отступили с потерями.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.