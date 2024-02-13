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ВС РФ сбили украинский беспилотник в Брянской области

ВСУ пытались с помощью БПЛА самолетного типа устроить теракт в Брянской области.
2024-02-13 21:27:01
© Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда

ВС РФ предотвратили теракт с применением БПЛА самолетного в Брянской области. О ликвидации вражеского беспилотника на российской территории сообщило Минобороны РФ.

«13 февраля около 20.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», - говорится в оперативной информации оборонного ведомства.

В МО РФ уточнили, что беспилотник был уничтожен дежурными средствами ПВО.

Напомним, что сегодня днем ВСУ направили в сторону российских городов четыре беспилотника, три из них российские военные сбили  в Белгородской области, еще один в Брянской. 

Материал подготовили Ирина Елагина и Николай Баранов.

#армия #пво #бпла #Брянская область #Министерство обороны России
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