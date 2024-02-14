Овечкин забил в шести матчах НХЛ подряд впервые с декабря 2018 года

Российский нападающий хоккеист Александр Овечкин впервые с декабря 2018 года забил в шести матчах чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) подряд. Он забросил шайбу во время игры между «Вашингтон Кэпиталз», капитаном которой он является, и «Колорадо Эвеланш». Встреча регулярного первенства между двумя командами прошла в Вашингтоне в Вашингтоне.

До этого хоккеист забил по одному голу в играх с «Даллас Старз», «Монреаль Канадиенс», «Флоридой Пантерз», «Бостон Брюинз» и «Ванкувер Кэнакс». До этого подобного результата у Овечкина не было с 2018 года, когда он отличился в шести играх подряд, а во встречах с «Детройт Ред Уингз» и «Каролины Харрикейнз» к тому же забил по три гола подряд.

Всего же за свою карьеру Александр Овечкин пять раз достигал такого результата: в сезонах 2007-2008, 2018-2019, 2013-2024 и дважды в сезоне 2005-2006. Его личным рекордом стали семь матчей с заброшенными шайбами подряд (2005-2006).

Ранее спортсмен прервал серию из 14 матчей без забитых шайб в НХЛ. Он забросил шайбу в ворота «Коламбус Блю Джекетс», игра закончилась со счетом 3:2 в овертайме в пользу «Вашингтона».