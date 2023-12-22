Овечкин прервал серию из 14 матчей без забитых шайб в НХЛ

Встреча «Вашингтон Кэпиталз» с «Коламбус Блю Джекетс» закончилась со счетом 3:2 в овертайме в пользу «Вашингтона».

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Российский нападающий и капитан хоккейной команды «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил шайбу в ворота «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщил телеканал RT.

Отмечается, что встреча проходила в Коламбусе на стадионе «Нейшванд-Арена» и завершилась победой «Кэпиталз» со счетом 3:2 в овертайме. До этого Овечкин провел 14 матчей без забитых голов.

«Таким образом, 38-летний россиянин прервал антирекордную серию из 14 игр без голов в НХЛ», - написали в RT.

Ранее Овечкин в матче с «Айлендерс» забил шайбу в пустые ворота соперника, тем самым сравнявшись по количеству голов в пустые ворота с канадцем Уйэном Гретцки. Разрыв по количеству шайб между российским хоккеистом и спортсменом из Канады продолжает сокращаться и теперь составляет 69 шайб.