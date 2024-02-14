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Камеры объективного контроля сняли яркие кадры поражения опорников ВСУ в лесу

На видео зафиксирована боевая работа наших артиллеристов в районе Приютного, где расчет РСЗО «Град» поразил опорники боевиков.
Максим Низкодубов Анастасия Бобылева 2024-02-14 08:42:01
© Фото: ТРК «ЗВЕЗДА» © Видео: ТРК «ЗВЕЗДА»

Артиллеристы показали, как накрывают огнем из РСЗО «Град» позиции украинских боевиков в районе Приютного в зоне спецоперации. На видео зафиксирована их боевая работа, а также кадры с камер объективного контроля, подтверждающие поражение целей.

Расчет «Града» ведет боевое дежурство в укрытии и только после получения координат цели начинает погрузку снарядов. Полностью заряженная пусковая «Града» в зоне активных боевых действий как бочка с тротилом. Это лакомая цель для «птичек» противника.  Чтобы уменьшить риски, реактивщики 36-й армии Восточной группировки войск хранят «карандаши», как здесь называют снаряды из-за их формы, отдельно от самой машины, пока  не поступит целеуказание.

Заряжание занимает считанные минуты, затем расчет выдвигается из укрытия. Этой ночью землю подморозило, значит до точки боевая машина доберется быстрее обычного.

Уже в чистом поле, где нет препятствий для реактивной артиллерии, пока разворачивается пусковая, свою работу выполняет топогеодезист с позывным «Тюльпан». Чтобы с высокой точностью поразить позиции противника, он учитывает не только координаты цели, но и метеоусловия: силу ветра, его направление и разницу в его скорости на высоте и у земли. После всех расчетов артиллеристы приступают к боевой работе.  

Кадры объективного контроля зафиксировали поражение цели. Лесополосу с опорниками и бронетехникой противника в районе Приютного, а также прилегающие участки накрывает плотным огнем 122-мм осколочно-фугасных реактивных снарядов. Пока вражеские дроны поднимаются в воздух, расчет «Града» оперативно покидает позицию. 

Уже в укрытии водитель-заряжающий «Града» с позывным «Кобра» показывает повреждения в обшивке салона. Оставшиеся после атаки дрона отверстия от осколков для него мелочи. Главное, что люди целы и невредимы.

Ранее Минобороны РФ показало красочные кадры взрыва украинского склада после точного удара наших артиллеристов. Склад находился на позициях 10-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ, уточнили в ведомстве.

#РСЗО #Град #наш эксклюзив #восточная группировка
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