Россия после вердикта суда ООН по иску Украины ждет извинений от обвинявших ее

Москва в связи с решением Международного суда ООН по иску Украины ждет извинений от тех, кто обвинял ее в дискриминации крымских татар и украинцев. Так заявила зампостпреда РФ при ООН Мария Заболоцкая, комментируя вердикт суда, отказавшегося признавать Россию государством-агрессором по требованию Киева.

«Ждем от всех, кто годами тиражировал клевету, извинений перед Россией и гарантий неповторения», - цитирует ее РИА Новости.

Она отметила, что на Международный суд ООН оказывали большое политическое давление, но он все равно вынес вердикт не в пользу Киева. Заболоцкая считает, что таким образом установлена ложность обвинений Украины и заявлений о якобы практикуемой в РФ дискриминации украинцев и крымских татар.

«Годами повторяемые мантры о дискриминации крымских татар, якобы воспрепятствовании изучению крымско-татарского языка, применении незаконных правоохранительных мер, разрушении культурного наследия оказались, мягко выражаясь, враньем», - отметила Заболоцкая.

Эти заявления, подчеркивает она, поддержала в своих резолюциях Генассамблея и подхватили некоторые должностные лица ООН. По ее мнению, Москва надеется на то, что в дальнейшем члены Генассамблеи не станут голосовать за резолюции, содержащие подобную клевету.

Ранее Международный суд ООН отказался признавать РФ «государством-агрессором» и отказал Украине во всех требованиях о компенсации в связи с этим. Также суд не признал «террористическими организациями» ДНР и ЛНР.