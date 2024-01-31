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МИД прокомментировал отказ Международного Суда ООН призвать РФ агрессором

Согласно сообщению МИД, Суд ООН отказался признавать РФ «государством-агрессором» и отказал Украине во всех требованиях о компенсации в связи с этим.
Анастасия Бобылева 2024-01-31 23:58:01
© Фото: Алексей Иванов ТРК «Звезда»

В Министерстве иностранных дел РФ назвали важным отказ Международного Суда ООН признать Россию «государством-агрессором», а ЛНР и ДНР «террористическими организациями». Об этом говорится в сообщении на сайте российского МИД.

«Международный Суд не пошел на поводу у Киева и принципиально отказался признать Россию "государством-агрессором". Суд также отверг украинские инсинуации о том, что ДНР и ЛНР якобы являются "террористическими организациями"», - пишет ведомство.

В МИД РФ подчеркнули, что Украина планировала использовать решение суда как основание, чтобы требовать передачи «украденных на Западе российских активов» и введения международных ограничений для РФ. В связи с этим вынесенный вердикт особенно важен.

Помимо прочих обвинений, Украина пыталась объявить «финансированием терроризма» помощь России жителям Донбасса, пострадавшим в результате обстрелов со стороны ВСУ. Международный Суд, однако, заявил о добросовестном выполнении Москвой всех обязательств по сотрудничеству в сфере международного терроризма. В результате разбирательства Киеву отказали во всех требованиях о компенсации, подчеркивает российский МИД.

 

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