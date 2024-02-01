Хуситы заявили об успешном поражении судна США, которое направлялось в Израиль

Контролирующие северную часть Йемена и поддерживаемые Ираном члены шиитского движения «Ансар Алла» (хуситы) заявили о проведении «уникальной» операции. Официальный представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа сообщил, что им удалось обстрелять торговое судно США, которое направлялось в Израиль.

«Военно-морские силы ВС Йемена провели уникальную военную операцию, обстреляв противокорабельными ракетами американское торговое судно Kol, направлявшееся в порты оккупированной Палестины (Израиль). Цель была поражена», - рассказал в видеообращении Сариа, его цитирует arab.sahafahh.net.

Утром 31 января сообщалось, что хуситы выпустили одну противокорабельную крылатую ракету в сторону Красного моря, которую сбил американский авианосец USS Gravely. В Центральном командовании ВС США (USCENTCOM) указали, что ракету успешно сбил авианосец USS Gravely.

С середины ноября 2023 года йеменская группировка атаковала десятки гражданских судов в Красном море и Аденском заливе. На фоне эскалации арабо-израильского конфликта хуситы заявляли, что из солидарности с палестинцами не позволят связанным с Израилем судам проходить в водах Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива и будут наносить удары по территории Израиля до окончания боевых действий в секторе Газа.

Центральное командование ВС США подсчитало, что с середины ноября прошлого года в красноморской зоне такие атаки были в отношении более чем 20 различных судов.