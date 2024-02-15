Переломали кости и расстреляли: МО РФ рассказало о погибших в Афганистане героях

Минобороны России запустило мультимедийный исторический проект «На дальних рубежах, с Родиной в сердце» ко Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Проект приурочен к 35-летию вывода советских войск из Афганистана и рассказывает о героизме наших соотечественников, которые отстаивали интересы страны за рубежом.

Участие в боевых действиях в Афганистане было наиболее продолжительным и масштабным применением советских войск за пределами страны в послевоенное время. Военную службу там прошли около 620 тысяч офицеров, прапорщиков, сержантов и солдат. Из них 546 тысяч человек были непосредственными участниками боев. За мужество и героизм, самоотверженность и исполнение воинского долга более 200 тысяч военнослужащих, рабочих и служащих Советской Армии получили ордена и медали.

Некоторые советские воины удостаивались наград и после завершения Афганской войны. В 1994 году звание Героя Российской Федерации присвоили посмертно лейтенанту Сергею Амосову. Он оказывал интернациональную помощь афганскому народу, принимал участие во многих боевых операциях.

Его последний бой случился 16 мая 1983 года в провинции Кунар. Амосов возглавляя группу из 16 бойцов и прикрывал проход своего батальона через ущелье. Их бой описан в его наградном листе.

«Взвод уничтожил до 70 мятежников. Будучи раненым, вместе с сержантом Гаджиевым Н.О. сумел спасти раненного в ногу и руку рядового Прохоренко. Продолжая бой до последней гранаты и патрона, лейтенант Амосов С.А. геройски погиб», - говорится в документе.

Согласно записи, вся его группа, за исключением одного человека, которого спас Амосов, погибла. Сам лейтенант погиб последним, приняв мученическую смерть - ему переломали все кости, затем, уже мертвого, расстреляли. Своим подвигом Амосов и его группа спасли батальон, который мог быть заблокирован и уничтожен в ущелье.

Ранее Минобороны РФ запустило мультимедийный раздел «В небе над Кубанью ковалась Победа». В нем опубликованы фотографии летчиков, участвовавших в воздушных боях над Кубанью, а также документы, рассказывающие об их подвигах.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.