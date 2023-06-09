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Летчик Покрышкин сбил 16 немецких самолетов за 8 дней: МО РФ запустило мультимедийный раздел о боях над Кубанью

00:00 09.06.2023
В 1943 году над Кубанью шли групповые воздушные бои. Минобороны опубликовало документы, связанные с этими боями, и фотографии летчиков, принимавших в них участие.
Летчик Покрышкин сбил 16 немецких самолетов за 8 дней: МО РФ запустило мультимедийный раздел о боях над Кубанью
© Фото: Минобороны России
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Минобороны России запустило мультимедийный раздел «В небе над Кубанью ковалась Победа». В рамках проекта МО РФ опубликовало фотографии летчиков, участвовавших в воздушных боях над Кубанью, а также документы периода с апреля по июнь 1943 года.

В это время на Кубани широкий размах приняли боевые действия авиации обеих воюющих сторон. Групповые воздушные бои день ото дня увеличивались в масштабе, перерастая от отдельных столкновений истребителей и бомбардировщиков в многодневные воздушные сражения.

© Минобороны России

В результате в небе над Кубанью разыгралась крупнейшая авиационная битва Великой Отечественной войны (ВОВ). В ходе нее советские летчики показали свое мастерство и, несмотря на численное превосходство противника, сорвали планы немецкого командования завоевать господство в воздухе и с помощью люфтваффе сдержать наступление Красной Армии.

Одним из опубликованных документов является приказ командующему 4-й воздушной армии генерал-лейтенанту авиации Константину Вершинину. Согласно этому приказу, нужно было вести работу по дезинформации противника.

Для этого с наземных радиостанций посылались ложные сообщения, позволяющие «приковать внимание противника» к отдельным районам, а также вынудить его перебросить силы на Таманский полуостров и «оттянуть имеющиеся резервы с Крымского участка».

© Минобороны России

Также в документах сообщается о подвигах советских летчиков во время боев над Кубанью. Так, Александр Покрышкин сбил 16 вражеских самолетов в период с 9 по 16 апреля 1943 года.

© Минобороны России

Ранее сообщалось, что ФСБ рассекретила документы об эксплуатации советских детей в Германии. Им приходилось работать на заводах концерна Круппа, который снабжал военной техникой гитлеровскую армию.

Материал подготовили: Анастасия Бобылева и Николай Баранов.

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