Летчик Покрышкин сбил 16 немецких самолетов за 8 дней: МО РФ запустило мультимедийный раздел о боях над Кубанью

В 1943 году над Кубанью шли групповые воздушные бои. Минобороны опубликовало документы, связанные с этими боями, и фотографии летчиков, принимавших в них участие.

© Фото: Минобороны России

Минобороны России запустило мультимедийный раздел «В небе над Кубанью ковалась Победа». В рамках проекта МО РФ опубликовало фотографии летчиков, участвовавших в воздушных боях над Кубанью, а также документы периода с апреля по июнь 1943 года.

В это время на Кубани широкий размах приняли боевые действия авиации обеих воюющих сторон. Групповые воздушные бои день ото дня увеличивались в масштабе, перерастая от отдельных столкновений истребителей и бомбардировщиков в многодневные воздушные сражения.