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Угрозу ракетной опасности объявили в Белгороде и Белгородской области

Местным жителям посоветовали оставаться дома и не подходить к окнам.
Анастасия Бобылева 2024-02-14 02:33:01
© Фото: Антон Вергун РИА Новости

Мэрия Белгорода сообщила об угрозе ракетной опасности в городе. Также предупреждение действует на территории Белгородской области.

«Город Белгород и Белгородский район. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам», - цитирует сообщение ведомства Life.

С начала 2024 года участились случаи объявления ракетной опасности в Белгороде и Белгородской области. Средства ПВО регулярно уничтожают в небе над территорией региона украинские беспилотники. Так, очередную атаку вражеского БПЛА пресекли днем во вторник 13 февраля.

#в стране и мире #белгородская область #белгород #ракетная опасность
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