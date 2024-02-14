Угрозу ракетной опасности объявили в Белгороде и Белгородской области

Мэрия Белгорода сообщила об угрозе ракетной опасности в городе. Также предупреждение действует на территории Белгородской области.

«Город Белгород и Белгородский район. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам», - цитирует сообщение ведомства Life.

С начала 2024 года участились случаи объявления ракетной опасности в Белгороде и Белгородской области. Средства ПВО регулярно уничтожают в небе над территорией региона украинские беспилотники. Так, очередную атаку вражеского БПЛА пресекли днем во вторник 13 февраля.