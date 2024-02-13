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Украинский беспилотник сбит в небе Белгородской области

Неприятельскую попытку совершить террористическую атаку удалось пресечь около 11.30 по московскому времени.
2024-02-13 12:38:01
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Минобороны России сообщает об уничтожении украинского беспилотника в Белгородской области. 

Уточняется, что это был беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Киевский режим пытался совершить террористическую атаку по объектам на территории РФ. 

Сбить беспилотник врага удалось около 11.30 по московскому времени. 

В российском оборонном ведомстве добавили, что украинский БПЛА стал добычей российских дежурных средств противовоздушной обороны.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#армия #пво #бпла #беспилотники #белгородская область #уничтожение
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