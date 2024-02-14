В США заявили о серьезной угрозе национальной безопасности страны

Председатель комитета Палаты представителей по разведке США Майк Тернер заявил, что в четверг, 15 февраля, в американском конгрессе пройдет брифинг в закрытом формате, в рамках которого будут обсуждать «серьезную угрозу национальной безопасности страны».

«Председатель комитета Палаты представителей по разведке Майк Тернер предоставил информацию о "серьезной угрозе национальной безопасности" всем членам Конгресса для рассмотрения», - сообщает 360, ссылаясь на CNN .

Чиновник не рассекретил, откуда исходит предполагаемая угроза, однако журналисты американского издания, ссылаясь на два источника, заявили, что она связана с Россией и является для Соединенных Штатов «очень чувствительной».

Советник по национальной безопасности Джейк Салливан был удивлен публичным выступлением Тернера и пообещал поговорить с ним в четверг. Подробности относительно возникшей «угрозы» он также отказался раскрывать.

«В настоящее время я не в состоянии сказать что-либо еще с этой трибуны», - сказал Салливан.

Ранее стало известно, что страны НАТО с начала февраля начали проводить масштабные учения у российских границ, которые получили название «Стойкий защитник - 2024». В них задействуют 90 тысяч военнослужащих из более чем 30 стран альянса. В ходе мероприятий планируется отработать войну с РФ.