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Немецкая партия Сары Вагенкнехт выступила против членства Украины в ЕС

В программе партии для выборов в Европарламент предлагается ввести мораторий на расширение Евросоюза.
Сергей Лебедев 2024-01-28 00:51:01
© Фото: Christoph Reichwein, dpa, Global Look Press

Делегаты учредительного съезда новой немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость» утвердили программу для выборов в Европейский парламент. В ней предлагается ввести мораторий на расширение ЕС.

Поэтому партия выступает против начала переговоров с Грузией, Молдавией и Украиной о вступлении в Евросоюз. Об этом сообщает Life.

Напомним, накануне состоялся учредительный съезд объединения. Он открылся со слов благодарности Красной армии за освобождение Европы от нацистов.

Член партии и писательница Даниэла Дан отметила, что Европа должна быть «в вечном долгу» перед советской армией, вне зависимости от того, как «меняется ситуации в мире».

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