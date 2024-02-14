Туристы из КНР приехали в Мурманскую область отмечать китайский Новый год

Китайцы вовсю отмечают Новый год по восточному календарю и, что примечательно, делают это в России. Туристический поток из Поднебесной в Заполярье заметно вырос. Из КНР приезжают покататься на упряжках с хаски, увидеть северных оленей, бескрайние снега и северное сияние.

Уже вторую неделю в Мурманской области сильные морозы - местами температура воздуха опускается до минус 37 градусов. На улице, можно сказать, ни души, кроме туристов из Китая. Они мерзнут, но продолжают исследовать туристические локации, делать селфи на фоне города в белесой дымке и первого в мире атомного ледокола, покрытого ледовым панцирем.

Ассоциация туроператоров России сравнила поток туристов из КНР в Мурманскую область в январе прошлого года и текущего. Оказалось, что он увеличился в 12 раз. Сейчас доля китайцев в общем турпотоке составляет больше 40%.

«Всем известно, что китайцы любили посещать Скандинавские страны. В той же Финляндии есть туристические локации, которые тематически были построены, адаптированы под китайский туризм. Теперь все перевернулось, и наш регион тоже готов и показать, и презентовать себя в лучшем виде», - сказал аттестованный гид и организатор путешествий Олег Харитонов.

Китайцы и сейчас едут в Финляндию, Норвегию, но уже в меньшем количестве. Туры туда стоят дороже, а турпродукт, который там предлагают, по сути, тот же: катание на собачьих упряжках и снегоходах, селфи с оленями - достоянием коренной саамской семьи.

Подробнее про то, сколько денег выручила Россия от трат туристов из КНР, смотрите в сюжете Елены Сивонен.

Ранее стало известно, что в РФ основательно подготовились к китайскому Новому году. В Москве вывесили красные фонари, организовали мастер-классы по каллиграфии, кулинарии, а также установили ярмарки с китайской едой.