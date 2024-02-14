Эрдоган впервые за 12 лет прибыл в Египет ради обсуждения ситуации в Газе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган впервые за 12 лет прибыл в Египет. В ходе своего визита он заявил, что Анкара готова работать вместе с Каиром для восстановления Газы. Турецкий и египетский лидеры всерьез обеспокоены стремлением Израиля начать наземную операцию в Рафахе, где сейчас находится больше полутора миллионов мирных жителей.

«Ситуация в Газе занимала основное место на наших переговорах. Мы считаем своим приоритетом скорейшее прекращение огня и беспрепятственную доставку гуманитарной помощи в Газу <...> Мы продолжим сотрудничество с нашими египетскими братьями, направленное на прекращение кровопролития в Газе», - сказал Эрдоган.

Город Рафах на границе Египта и сектора Газа стал полем боя не только для военных, но и для дипломатов. Правительство ЮАР обратилось в международный криминальный суд из за начала израильской операции в Рафахе на юге региона. В последнее время из-за наплыва беженцев население города увеличилось с 280 тысяч до полутора миллиона.

Именно Египет стал в последнее время полем для переговоров сторон конфликта и посредников. Однако пока ни одной из сторон не удалось добиться значительных результатов в дипломатических прениях. В Каире завершился очередной раунд встреч, на которых присутствовали глава ЦРУ Уильям Бернс, руководитель египетской разведки и премьер Катара.

По данным издания The Wall Street Journal, переговоры завершились, не закрыв ни одного пункта, включая продолжительность прекращения огня и освобождения заложников с двух сторон. Со слов египетских силовиков, общение продолжится по дипканалам. И на его успех очень рассчитывают в ООН.

«Я искренне надеюсь, что переговоры об освобождении заложников и прекращении огня в какой-либо форме будут успешными, и это позволит избежать полномасштабного наступления на Рафах, где находится ядро нашей гуманитарной системы. В противном случае можно ожидать разрушительные последствия», - сказал генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш.

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Ранее эксперт Саймон Ципис заявил нашему телеканалу, что Израиль на данный момент находится на историческом перепутье. Он может либо дать добро на создание суверенного государства Палестина, либо отказать в этом и откатиться в развитии на десятки лет назад.