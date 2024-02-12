Эксперт Ципис заявил, что Израиль подошел к историческому перепутью

Израиль сейчас должен будет принять важное для него историческое решение: либо дать добро на создание суверенного палестинского государства, либо выступить против этого и откатить свою историю на десятки лет назад. К такому выводу в разговоре со «Звездой» пришел специалист по международным отношениям и безопасности Саймон Ципис.

«И египетский шаг (угроза разорвать мирный договор. - Прим. ред.), и шаги со стороны других государств подводят к тому, что Израиль сейчас должен принять важное историческое решение: либо дать добро на создание палестинского государства, либо повернуть свою историю вспять и отказаться от создания палестинского государства. Это вернет Израиль на десятки лет назад», - заявил Ципис.

В случае отказа Израиля Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) могут прекратить действие Соглашений Авраама. Ухудшатся также отношения Тель-Авива и Каира - Египет разорвет Кемп-Дэвидские соглашения о мире. Все эти действия окажут негативное влияние на Израиль, добавил эксперт.

«Администрация президента Байдена тоже испортила отношения с Израилем и даже объявила санкции по отношению к некоторым активистам поселенческого движения. Весь мир, и арабский, и западный, сейчас фактически оказывает давление на Израиль... рано или поздно придется прийти к созданию палестинского государства», - сказал Ципис.

Ранее Египет пригрозил Израилю приостановкой действия мирного договора в том случае, если Тель-Авив отправит армию в город Рафах, находящийся на границе сектора Газа. В Каире заявили, что подобные действия могут привести к закрытию основного маршрута доставки гуманитарной помощи.